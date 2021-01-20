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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة أمريكية تجبر شركة فورد على استدعاء 3 ملايين سيارة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:25 ص
فورد
فورد
وكالات
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رفضت هيئة تنظيم النقل الأمريكية، طلبًا من شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات لتجنب استدعاء
نحو ثلاثة ملايين سيارة بسبب عيوب في الوسائد الهوائية التي صنعتها شركة تاكاتا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أضافت أن أمام فورد الآن 30 يوما لتقديم خطة لإخطار مالكي السيارات المتضررين وحل المشكلات ولم تعلق فورد على الفور.

ومن المرجح أن تؤدي عملية استدعاء هذا الحجم إلى تكاليف باهظة للشركة.

ووفقا للهيئة فإن الطرازات المتضررة هي "فورد رينجر" وفيوجن" و"إيدج" من سنوات 2006 إلى 2012، بالإضافة إلى أنواع معينة من السيارات من علامات المجموعة التجارية لينكولن وميركوري.

وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة من شركة تاكاتا في حدوث مشكلات لصناعة السيارات لسنوات وتسببت في أكبر عملية استدعاء للسيارات في الولايات المتحدة حتى الآن.

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