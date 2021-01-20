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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة بايدن تتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية فى القدس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:48 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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تعهد أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، بالإبقاء على الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" وبقاء السفارة هناك.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل"، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، رد بلينكن بـ"نعم" مرتين، عندما سأله السناتور جيمس ريش: "هل أنت موافق مع أن القدس هي عاصمة إسرائيل وهل تلتزم بالحفاظ على سفارة الولايات المتحدة في القدس؟".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، معتبرا إياها "عاصمة لإسرائيل" في مايو 2018، في خطوة وافق عليها الكونجرس منذ التسعينات، على الرغم من أن الإدارات السابقة أوقفت تنفيذها.

وأعرب بلينك، خلال جلسة الاستماع أيضا عن تأييده لحل الدولتين، مشيرا إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر "تحديا كبيرا"، وأنه من الصعب تحقيق التقدم فيها في الوقت القريب.

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