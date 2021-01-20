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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:42 ص
آشلي بايدن
آشلي بايدن
وكالات
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كشفت آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن قلقها بشأن سلامة والدها في يوم تنصيبه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في أول مقابلة تلفزيونية لها على الإطلاق، أعربت آشلي عن مخاوفها بشأن سلامة والدها، في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بمبنى الكابيتول، لافتة إلى أنها شعرت بحزن عميق بعد هذه التظاهرات.

وبشأن الانتخابات التي فاز بها والدها، قالت آشلي: "لقد كان الأمر مرهقا للأعصاب.. فالانتظار عدة ليال لمعرفة نتيجة الانتخابات صعب".

وعلقت على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول عشية تنصيب والدها قائلة: "العنف يحزنني بشدة، ويسبب الكثير من الصدمات".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتعرض أي شخص تعرفه وتحبه للتهديد، فأنت تقلق على سلامته".

وتشهد واشنطن انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطني عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، تحسبا لأي مواجهات أو أعمال شغب، بعد اضطرابات اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا.

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