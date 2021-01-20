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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن يدعو لتمديد معاهدة «نيو ستارت» مع روسيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:15 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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أعلن أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولي حقيبة الخارجية، أنّ الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحدّ من الترسانة النووية المبرمة مع روسيا، والتي تنتهي مفاعيلها في 5 فبراير.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ "أعتقد أنّنا سنسعى للتمديد".

وتوجّه بلينكن إلى مجلس الشيوخ بالقول "أنا على يقين بأنّنا سنأتي إليكم قريبًا جدًا، بصورة شبه فورية، لمناقشة ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اقترح العام الماضي التمديد عامًا واحدًا للمعاهدة التي تحدّ من ترسانة البلدين من الرؤوس النووية.

وكانت إدارة ترامب فشلت في مساعي توسيع نطاق المعاهدة لتشمل الصين التي تتّخذ خطوات متسارعة لتنمية قدرات جيشها الأضعف بأشواط من الجيشين الروسي والأميركي.

والعام الماضي بدت إدارة ترامب مستعدة للقبول بتمديد إنّما بشرط وقف روسيا التطوير العسكري في الفترة الفاصلة.

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