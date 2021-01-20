مرشح بايدن لـ«البنتاجون»: سنطهر الجيش الأمريكى من المتطرفين

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن، إنه سيعمل على تطهير صفوف الجيش من "العنصريين والمتطرفين".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكد أنه سيعمد إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وسيركز استراتيجيتها على الصين، وذلك إذا قبل مجلس الشيوخ ترشيحه.وصرح أوستن، خلال جلسة مناقشة الترشيح، بأنه سيعمل جاهدا للقضاء على الاعتداء الجنسي وتخليص صفوف القوات الأمريكية من العنصريين والمتطرفين وتهيئة مناخ يجد فيه كل من هو مؤهل ولديه الرغبة والفرصة لخدمة هذا البلد بشرف.وسيصبح أوستن أول أمريكي أسود يشغل منصب وزير الدفاع، وأعلن عن نيته تعزيز التنوع داخل الجيش الذي يشغل البيض المناصب القيادية فيه إلى حد كبير.