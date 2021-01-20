ليدى جاجا تصلى فى الكابيتول من أجل السلام خلال تنصيب بايدن

قالت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، إنها ستصلي في مبنى الكابيتول من أجل أن يكون يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يوم سلام للأمريكيين.ونقلت صحيفة ديلي ميل عن ليدي جاجا القول: "سأصلي (الأربعاء) ليكون يوم سلام للأمريكيين جميعا.. يوم حب وليس كراهية.. يوما للقبول وليس الخوف".وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك اليوم "يوما للحلم من أجل مستقبل البهجة لبلادنا وحلم غير عنيف يوفر الأمن لجميع الأرواح".ومن المقرر أن تغني ليدي جاجا النشيد الوطني خلال مراسم أداء القسم في الطرف الغربي من مبنى الكابيتول، بحسب مجلة فارايتي.