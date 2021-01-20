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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يحضر مراسم لتكريم ضحايا كورونا فور وصوله واشنطن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:03 ص
بايدن
بايدن
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أشرف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على مراسم لتكريم أكثر من 400 ألف شخص قضوا جراء وباء كورونا المستجد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وذلك فور وصوله العاصمة واشنطن عشية حفل تنصيبه الرئاسي.

وأكد بايدن - في كلمة مقتضبة - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - أهمية تكاتف وتضامن الشعب الأمريكي "كأمة واحدة" حتى انقضاء تداعيات جائحة فيروس كورونا"

وكان بايدن قد ألقى خطابا عاطفيا خلال توديعه ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، قبل أن يتجه إلى العاصمة لاستلام مهامه الرئاسية، الأربعاء.

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