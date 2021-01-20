روسيا تعلق على قطع الاتصالات عن قنصليتها بنيويورك

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تخطر نظيرتها الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية في القنصلية الروسية في نيويورك ولم تطلب المساعدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أشارت الخارجية إلى أنها أوصت الدبلوماسيين بالاتصال بالشركة التي تقدم خدمات الاتصالات.وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بأن "الجانب الأمريكي قطع خطوط هاتف القنصلية العامة الروسية في نيويورك منذ 18 يناير، وهناك انقطاعات في الإنترنت".من جهته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "السلطات الروسية لم تبلغ الخارجية الأمريكية ولم تطلب مساعدتنا في ما يتعلق بأي مشاكل تتعلق بتشغيل خطوط الهاتف في قنصليتها في نيويورك".وأضاف: "إذا كان صحيحا فهم في مأزق حقا، عليهم الاتصال على الفور بالشركة التي تقدم خدمة الهاتف".