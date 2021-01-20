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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:49 ص
وحدة استيطانية
وحدة استيطانية
وكالات
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أعلنت منظمة "السلام الآن" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة ضمن الخط الأخضر، 2112 منها في مستوطنات الضفة، و460 في القدس الشرقية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت المنظمة أن "المناقصات تشمل وحدات سكنية للبناء يتم تسويقها من قبل الحكومة".

وأوضحت أن "المناقصات التي تم نشرها اليوم ستشمل وحدات تضاف إلى 780 وحدة سكنية تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع في المستوطنات، وفتح العطاء لآلاف الوحدات في جفعات هاماتوس واستثمارات بمليارات الشواقل في الطرق والبنية التحتية التي ستضاعف عدد المستوطنين".

وفي وقت سابق اليوم أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لتمرير قرار حكومي لإنشاء 6 مستوطنات جديدة من خلال إضفاء الشرعية أو "تنظيم" هذه البؤر الاستيطانية الحالية باعتبارها "أحياء" استيطانية.

ووفقا للتقارير، أعربت وزارة الخارجية ووزارة العدل عن معارضتهما لإحالة القضية إلى قرار حكومي عشية تغيير الحكومة الأمريكية لأسباب سياسية.

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