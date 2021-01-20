ألمانيا بصدد تمديد قيود العزل حتى الـ14 من فبراير

ورد في مسودة وثيقة حكومية ألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، أجمعوا على ضرورة تمديد إجراءات العزل العام حتى 14 فبراير المقبل.وحسب وكالة "رويترز"، فقد أشير في الوثيقة إلى التزام الشركات بالسماح للعاملين بالعمل من المنازل حتى 15 مارس المقبل.وبموجب الإجراءات ستغلق معظم المتاجر والمدارس في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.