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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا بصدد تمديد قيود العزل حتى الـ14 من فبراير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:03 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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ورد في مسودة وثيقة حكومية ألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، أجمعوا على ضرورة تمديد إجراءات العزل العام حتى 14 فبراير المقبل.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد أشير في الوثيقة إلى التزام الشركات بالسماح للعاملين بالعمل من المنازل حتى 15 مارس المقبل.

وبموجب الإجراءات ستغلق معظم المتاجر والمدارس في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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