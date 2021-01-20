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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا: العقوبات الأمريكية على «السيل الشمالى 2» غير قانونية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:07 ص
أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف
وكالات
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن العقوبات الأمريكية ضد مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك مبادئ التجارة الحرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "واشنطن تحاول منذ فترة طويلة وبكل الوسائل منع تنفيذ هذا المشروع التجاري الدولي، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية وهناك تهديدات مستمرة لروسيا وشركائها الأوروبيين المهتمين بالتعاون في قطاع الغاز".

وتابع أن "الولايات المتحدة تحاول تحقيق أهدافها الانتهازية الضيقة، وتجاوزت حدود اللباقة".

وأشار إلى أن "الغرض من العقوبات هو الرغبة في خلق ميزة لنفسها في سوق الطاقة في أوروبا من أجل إجبار دول المنطقة على شراء المواد الخام الأمريكية"، موضحًا أنه "في النهاية، لن يكون هناك فائزون في هذه المغامرة".

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

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