رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:44 ص
رسائل لم تُنشر
رسائل لم تُنشر
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ بالتعاون مع دار ضمة، النسخة العربية لكتاب "مارسيل بروست.. رسائل لم تُنشر" من ترجمة محمد فتيلينه. والكتاب يضم رسائل تبادلها مارسيل بروست مع الناقد كاميل فيتار بين 1920 و1922.

ومما جاء في مقدمة الكتاب والتي كتبها المترجم: في العادة، تُشكّل مقدمة أي كتاب نافذةً يطل القارئ عبرها على محتواه، يكتشف عوالمه وأسراره، يطل من خلالها على ما يحمله من أفكار، كي يلمس سريعا مدى أهميته المعرفية التي يدّخرها ودرجة جدته وأصالته.

لذا فإن ما دفعني في البدء الى ترجمة رسائل بروست، إضافة الى فرادتها وأسلوبها الجديران بالملاحظة، هو مقدمتها -الطويلة نسبيا- التي وقّع نهايتها الناقد كاميل فيتار. تلك المقدمة جعلتني أكتشف هذا الناقد المغمور في أوروبا وفي العالم، كما اكتشفت قدرته على اقناع قارئ مثلي بأصالة أفكاره، حينما أبرز أهمية مراسلاته مع بروست، كاشفا - لي وللقرّاء - الوجه غير المعروف لمارسيل بروست، هذا الروائي العظيم، الذي تبادل معه عديد الرسائل على مدى أكثر من ثلاث سنوات، كانت مليئة بالتفاصيل وكأنها تؤرخ لحقبة بأكملها.

في تلك الرسائل، أعرب بروست عن أعجابه الكبير بالناقد والأكاديمي الكاميل فيتار، وبثقافته الموسوعية وبدقة معلوماته وبصراحته. في تلك المقدمة وجدتني أيضا - عبر كاميل فيتار - أعيد اكتشاف صاحب الملحمة الكبيرة "البحث عن الزمن المفقود"، وبدت مقدمته تلك قريبة جدا إلى مشتغل بالأدب مثلي، وهاو قديم للمراسلات (كنت من جيل شكّلت المراسلات فيه هواية شائعة ومليئة بالمفاجآت والاكتشاف).

موضوعات متعلقة

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المجر تفوز على ألمانيا 29-28 فى مونديال اليد

ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة