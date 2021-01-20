الاتحاد الدولى للخماسى الحديث يهنئ النائبة آية مدنى على تعيينها بالبرلمان

أرسل كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، برقية تهنئة للنائبة آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي للخماسي، على تعينها في البرلمان ضمن 28 شخصا اختارهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "نعبر عن فخرنا الصادق بتعيينك عضوًا في البرلمان المصري".وأضاف الاتحاد: "بصفتكِ لاعبة أولمبية لثلاث مرات ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث وعضوة في لجنتين باللجنة الأولمبية الدولية، فقد أبديتي عدة مرات أنكي سفيرة رائعةً للخماسي الحديث ولدولتكِ وللنساء في الرياضة بصورة شاملة".ولفت "كلاوس" إلى أن النائبة آية مدني لديها الفرصة في أن تُطبق مبادئها القوية لتحسين المجتمع في مصر، متابعًا: "نحن واثقون أنكي ستكونين ممثلة متميزة للعامة".وأشار رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث إلى أن النائبه آية مدني بقبولها هذه المسئولية، تتبع خطوات العديد من أعضاء أسرة الإتحاد الدولي للخماسي الحديث- بما في ذلك العديد من زملائها بمجلس الإدارة التنفيذي، وعلى رأسهم الأمير ألبيرت الثاني أمير موناكو، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي للخماسي ظهرت حركته العالمية للعديد من السنوات في المنصب السياسي بقوة.