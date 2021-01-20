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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:10 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرًا ومستقبلًا»٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

وتدير الندوة الدكتورة ياسمين محمود، أستاذة الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،  ويشارك بها كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية٬ الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة بجامعة الأسكندرية٬ الدكتور ممدوح إسماعيل رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

تقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا٬ كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية على «فيسبوك» وقناتها على «اليوتيوب».

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