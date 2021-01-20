رجل يجرد طفلة صغيرة بالشارع من ملابسها ويهدد أسرتها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لرجل يقوم بتعرية طفلة صغيرة لم تكمل عامها الأول وتركها فى الشارع عارية رغم برودة الطقس وسط صراخه بالعديد من التهديدات.وأظهر الفيديو قيام هذا الرجل المجهول بترك الطفلة عارية في الشارع، وأثناء قيام شخص آخر بمحاولة أخذها فتعدى عليه بالضرب، ولم يكتفي بذلك؛ بل قام بحرق ملابس الطفلة وإشعال النار فيها بواسطة "ولاعة" وقام بوضع الطفلة قاصدًا حرقها.مقطع الفيديو الذي تم تداوله وظهر فيه ذلك الرجل وهو يهدد الجميع قائلًا: "محدش ليه دعوة أنا هولع في البنت"، بينما يحاول مجموعة من الأشخاص خطف الطفلة وإنقاذها، وسط تعالي صرخات عدد من السيدات.