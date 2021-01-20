ضبط دقيق مدعم بإحدى المخابز السياحية بالوادى الجديد

شنت إدارة الرقابة التموينية ومكتب حماية المستهلك بمركز الداخلة بالتعاون مع إدارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، حملة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بدائرة مدينة موط بمركز الداخلة، لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حال ثبوت المخالفة.وأوضح بيان جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر ضبط دقيق مدعم ضد صاحب أحد المخابز السياحية، كما تم إبلاغ مباحث التموين بالمحضر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة المخالفة.