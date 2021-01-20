الليلة.. افتتاح معرض «لقاءات» للفنانة هالة ثابت بجاليرى أركيد

يفتتح في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض الفنانة هالة ثابت٬ والذي يقام تحت عنوان «لقاءات»، وذلك بجاليري أركيد للفن التشكيلي بالمعادي. ويستمر المعرض حتى ١٩ فبراير القادم.«لقاءات» هو معرض لآخر لوحات هالة التي رسمتها في عام ٢٠٢٠، والتي تعكس تجاربها وسفرياتها واستكشافاتها فيما قبل فترة الحظر والإغلاق الكامل، وهذه اللوحات تتطرق إلي التباين والمقارنة ما بين التفاعلات الاجتماعية والتجارب الشخصية، وبين السكينة والهدوء النفسي الذي عايشناه ومارسناه أثناء فترة العزل الذاتي.وقالت هالة عن معرضها: «بينما نسير في أروقة الحياة، نرصد ونشعر ونتعامل ونتأمل في كل شئ نلتقي به، هذه اللقاءات تلهمنا وتثري كياننا، أشخاص، طبيعة، وسائل نقل أو حتي الهندسة المعمارية تنمي وتعزز حواسنا وتطور الهام يبقى معنا مدى الحياة».يذكر أن «هالة ثابت» رشحت لجائزة الأمناء للفنون الإبداعية ٢٠١٧، واختيرت كعضوة في الجمعية الملكية البريطانية للنحاتين٢٠١٦، كما اختيرت لوحتها «شاطئ شورهام» لمعرض فن العلم في مركز فنون روبتاكل ٢٠٠٩، كما فازت بكأس ديفيد سيموندس للفنون ٢٠٠٩.