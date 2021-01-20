بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا.. أول تعليق من صاحب فيديو العروس الحامل

انتشر مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحفل زفاف عروسين ولكن كان هناك أمر غريب آثار الجدل في الردود والتعليقات على السوشيال ميديا، فظهرت العروس حاملًا مثل ما نراه في الأفلام الأجنبية.وأثارت التعليقات غضب صاحب الفيديو وحفل الإعلان عن نوع المولود، ويدعى مجدي محمد، فخرج يرد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويوضح حقيقة أمر الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب مجدي قائلًا: "الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوى اللي بنقدمه مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض.. أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد أسكرين من فيديو أنا رافعه وواضح فيه جدا إحنا بنعمل آيه وأن دي حفلة بنعرف أصحابنا".وتابع: "الناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد أنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية بيقول لنفسه آيه والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيرو من غير ما حتى يعقلو الكلام أو يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد أنتو آيه يا جماعة أنتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها ربنا يهديكم".وطالب المتابعين قائلًا: "أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهمومحدش يقولي أنت اللي متنزلش صورك أنا بنزل صوري أنا مش صور حد تاني بالوضع والبس اللي على مزاجي واللي عمره ما كان فيه أي ضرر أو إساءة لحدالصورة من حفلة عملناها بعد سنتين جواز".