كريم ماهر بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

يحل الشاعر كريم ماهر٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».ومن المقرر أن يقرأ «ماهر» قصائد شعرية من ديوانه الأول «عروسة الرمل»٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وألحقه بديوان ثان بعنوان «رقصة المماليك».ومن أجواء الديوان نقرأ:سكر حبيبتي الهويلكن حلاوته سموإن كان جبينك دواكان ليه ف هوانا هم ؟!ومن قصيدة «رسائل بكرة» يقول الشاعر:بقينا ننسي اللي ماتوا يا خالبقينا ننساهملا فرق معاناماتوا فجأةولا ماتوا حته حتهوالموت يا خالرغم إنه ببلاشفيه ناس بتركب درجة أوليوناس بتركب القشاش.