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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كريم ماهر بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:51 ص
كريم ماهر
كريم ماهر
نضال ممدوح
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يحل الشاعر كريم ماهر٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».

ومن المقرر أن يقرأ «ماهر» قصائد شعرية من ديوانه الأول «عروسة الرمل»٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وألحقه بديوان ثان بعنوان «رقصة المماليك».

ومن أجواء الديوان نقرأ:

سكر حبيبتي الهوي
لكن حلاوته سم
وإن كان جبينك دوا
كان ليه ف هوانا هم ؟!

ومن قصيدة «رسائل بكرة» يقول الشاعر:

بقينا ننسي اللي ماتوا يا خال
بقينا ننساهم
لا فرق معانا
ماتوا فجأة
ولا ماتوا حته حته
والموت يا خال
رغم إنه ببلاش
فيه ناس بتركب درجة أولي
وناس بتركب القشاش.

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