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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الإيطالى يمنح الثقة لحكومة كونتى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:48 ص
مجلس الشيوخ الإيطالي
مجلس الشيوخ الإيطالي
وكالات
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صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح منح الثقة للحكومة برئاسة جوزيبي كونتي بأغلبية بسيطة، على الرغم من انسحاب حزب "إيطاليا الحية" بقيادة ماتيو رينتزي من الائتلاف الحكومي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أيد 156 من أعضاء مجلس الشيوخ منح الثقة للحكومة، بينما عارضه 140 عضوا مع امتناع 16 آخرين عن التصويت.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة للحكومة يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تتعرض تشكيلة الحكومة لتعديل في أعقاب استقالة وزيرتين كانتا تمثلان حزب "إيطاليا الحية" في الحكومة، في ظل الخلافات حول مشروع قانون التعافي الاقتصادي.

وعلى الرغم من نجاة حكومة كونتي من حجب الثقة في البرلمان، لا تزال مسألة إقالتها واردة، حيث تقول أحزاب المعارضة إن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ.

ويعتزم قادة حزبي "الرابطة" و"أخوة إيطاليا" المعارضين التوجه إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بطلب إعلان انتخابات مبكرة.

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