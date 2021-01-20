ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

تصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتا بفوزه على ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب ووكرز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر.وسجل ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 6 و41.الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد تشيلسي 29 نقطة في المركز الثامن.