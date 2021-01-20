صدور النسخة العربية لكتاب «حياة دون قلق» لــ ريوهو أوكاوا

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب "حياة دون قلق" من تأليف الباحث الياباني ريوهو أوكاوا٬ قائد ومؤسس مجموعة "العلم السعيد"٬ والكتاب من ترجمة زينة إدريس.الكتاب الذي ينتمي لنوعية كتب التنمية البشرية٬ يتناول كتاب القدرة على تنمية راحة البال وتحقيق السعادة الداخلية حتّى ونحن نمرّ بمختلف التجارب القاسية في الحياة.يستخلص "أوكاوا" الحكمة من تجاربه الخاصة في مواجهة المشاكل على صعيد العلاقات الإنسانية، والمصاعب المالية، ومشاكل الحياة ككلّ، ومن خلال ممارسة هذه الحكمة التي يشاركنا إيّاها، يمكننا السيطرة على مواقفنا وتصوّراتنا واكتشاف المعنى العميق لكل المخاوف والمشقّات التي تعترض طريقنا.يساعد هذا الكتاب، بما فيه من نصائح عملية ونظرة روحية للحياة، على رؤية أمواج الحياة العاصفة كتموّجات لطيفة تتخلّل صفاء البحر، واعتبار كلّ المشقّات فرصةً ثمينة لتحقيق السعادة الداخلية ونمو الروح.