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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 34 وفاة و‭1246‬ إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:32 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 473 حالة الإثنين.

وارتفع مجمل الإصابات إلى 461390 منذ ظهور أول إصابة في الثاني من مارس 2020.

كما سجلت الوزارة 34 وفاة انخفاضا من 35 ليبلغ إجمالي الوفيات 8011، فيما تعافت 940 حالة ليصبح عدد المتعافين 436626.

ومدد المغرب اليوم حضر التجول أسبوعين إضافيين على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وظهور طفرات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة.

وأعلنت الرباط يوم الإثنين ظهور أول إصابة في المملكة بالطفرة الجديدة.

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