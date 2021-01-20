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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يمدد قيود كورونا أسبوعين إضافيين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:27 ص
المغرب يمدد قيود
المغرب يمدد قيود كورونا
وكالات
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قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أقرت في الـ13 من يناير الجاري أسبوعين إضافيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ورد بيان للحكومة أن "القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بعد ظهور طفرات جديدة في بعض الدول".

وأضاف البيان: "قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين آخرين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية".

وتابع: "القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس".

وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء من كل يوم، وكذلك حظر التنقل الليلي على صعيد البلاد يوميا، من الساعة الـ9 ليلا إلى الساعة الـ6 صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وشددت الحكومة على بقاء الإجراءات الأخرى أيضا محل التنفيذ، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

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