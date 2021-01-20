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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة تأهيل مصنع فايزر الرئيسى يؤخر تسليم لقاحات كورونا لكندا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:02 ص
مصنع فايزر
مصنع فايزر
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أعلن المسؤول عن لوجستيات طرح لقاح فيروس كورونا في كندا الجنرال داني فورتين، إن بلاده لن تتلقى أي جرعات من لقاح فايزر-بيونتك خلال الأسبوع القادم بسبب تأخيرات التسليم التي ضربت البلدان في جميع أنحاء العالم.

وتعرض طرح لقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأسواق العالمية لنكسة كبيرة بعد إعلان شركة فايزر أنها ستتأخر في تسليم الأوروبيين كميات من اللقاحات بسبب أشغال إعادة تأهيل مصنعها الرئيسي في بلجيكا.

وأوضح فورتين، القائد العسكري الكندي الذي ينسق عملية طرح لقاح كوفيد-19 لصالح وكالة الصحة العامة الكندية، أن هذا التأخير يرجع إلى حقيقة أن شركة فايزر تعمل على زيادة قدرتها التصنيعية الأوروبية - وهي خطوة قال المسؤولون إنها ستؤثر على إنتاج اللقاح "لفترة قصيرة".

وكان الجنرال داني فورتين قد صرح قبل أربعة أيام فقط بأن كندا لا تتوقع أي تخفيض هذا الأسبوع، وأن شحنة الأسبوع المقبل ستكون حوالي نصف ما وعدت به سابقا.

واضطرت المقاطعات الكندية إلى مراجعة برنامج التطعيم الخاص بها منذ أن أخطرت شركة فايزر فجأة أوتاوا صباح الجمعة الماضي بأنها ستخفض جرعاتها المسلمة إلى النصف لمدة شهر، لأنها تقوم بتحديث مصنعها في بلجيكا لتسريع وتيرة التصنيع.

وكانت وزارة الصحة الكندية وافقت على اعتماد اللقاح الأمريكي-الألماني في التاسع من ديسمبر الماضي قبل أن توافق على اعتماد لقاح موديرنا بعدها بأسبوعين.

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