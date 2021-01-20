وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى المنشاوى العام (صور)

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في زيارة مفاجئة، مستشفيىالمنشاوي العام، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأقسام العزل والفرز بالمستشفى.شارك فى الجولة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، حيث تفقدوا استقبال الطوارئ، وأقسام الآشعة، وقسم العزل، وعناية القلب، والكلى الصناعي؛ للاطمئنان على المرضى المصابين بفيروس كورونا، والاستماع إلى متطلباتهم.كما اطمأن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى، وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا، والالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوى للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.كما تم التأكيد على التزام الفريق الطبي بالإجراءات الاحترازية حماية ووقاية لهم، وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعه الأكسجين أولًا بأول والتأكد من المخزون اليومي حفاظا على أرواح المرضى.أشاد حميدة، بالدور الذي يقدمه الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفريق المعاون على دورهم وتفانيهم فى أداء عملهم ليل نهار في سبيل خدمة المرضى بالمستشفى.