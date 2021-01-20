المجر تفوز على ألمانيا 29-28 فى مونديال اليد

حقق منتخب المجر الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 29-28 في المباراة التي جمعتهما بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة اليد رقم 27 والتي تستضيفها مصر حتى يوم 31 من يناير الجاري.وجاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنتخب المجري على نظيره الألماني بفارق هدف وحيد بنتيجة 15-14.فيما شهد الشوط الثاني مزيدًا من الندية من الفريقين ليتعادلا 28-28، قبل أن تحسم المجر المباراة في أخر 9 ثواني بنتيجة 29-28 لتتأهل للدور الرئيسي.وبهذه النتيجة احتل المنتخب المجري صدارة المجموعة بعد حصولهم على نقطتين إضافيتين، برصيد 6 نقاط، فيما يبقى منتخب ألمانيا عند 4 نقاط.وحصد بينس بانهيدي، لاعب المنتخب المجري، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء.وسينضم المنتخبان وبرفقتهم منتخب أورجواي مع منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل للمجموعة الأولى من الدور الرئيسي.