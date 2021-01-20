رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الطبعة الثالثة لكتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:12 ص
سامي الزقم
سامي الزقم
نضال ممدوح
طباعة
صدرت عن مكتبة جزيرة الورد للنشر٬ الطبعة الثالثة (مزيدة ومنقحة) من كتاب "الاستعمار العثماني.. سقوط الأقنعة" للكاتب سامي الزقم.

ويستعرض الكتاب بصورة بانورامية الجرائم التي ارتكبها العثمانيين في حق دول وشعوب العالم، ومن بينها تلك التي ارتكبت قبل وخلال الحرب العالمية الأولى٬ وعلى رأسها إبادة الأرمن عندما قام الأتراك بعمليات إبادة لمئات القرى الأرمنية في مناطق شرق تركيا لتغيير ديمغرافية هذه المناطق.

وأبرز هذه الجرائم ما نفذته تركيا في عام 1915 عندما قام العثمانيون بجمع المئات من أبرز الشخصيات الأرمنية في العاصمة إسطنبول٬ ثم إعدامهم في ساحات المدينة بالإضافة إلى القرى الأرمنية٬ ويقدر عدد ضحايا هذه المجازر من مليون إلى مليون ونصف شخص٬ من الأرمن الأبرياء في أبشع إبادة جماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلا حينذاك٬ فتمت ضمن خطة مدروسة٬ والإبادة واقع تاريخي موثق.

كما يوضح الكتاب أنه من الضروري أن يتذكر أردوغان والبكائين على زوال خلافة آل عثمان ما ارتكبوا من مذابح وإبادة وتهجير ووقائع سلب وسرقة وجرائم اغتصاب في كل البلدان العربية٬ فالتاريخ التركي العثماني ممتلئ عن آخره بسيئات خلفها في أنحاء العالم الإسلامي. والعجيب أن أردوغان ينكر ذلك بل ويدافع عنه بشدة٬ متجاهلا أن الدولة التركية العثمانية الاستعمارية أهدت العالم الإسلامي إلى دول الاستعمار الأوروبي بأبخس الأثمان٬ وهو في أضعف الحالات وأقلها قدرة على المقاومة وأكثرها تخلفا وفقرا ومرضا.

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

«قال إن الإسلام ليس دينا».. «الأزهر» يرد على رئيس أساقفة أثينا

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لكتاب «حياة دون قلق» لــ ريوهو أوكاوا

صدور الطبعة الثالثة لكتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

من الأرشيف| نزار قباني: لا شعر حقيقي إلا بالخروج على القانون

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية