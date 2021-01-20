صدور الطبعة الثالثة لكتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

صدرت عن مكتبة جزيرة الورد للنشر٬ الطبعة الثالثة (مزيدة ومنقحة) من كتاب "الاستعمار العثماني.. سقوط الأقنعة" للكاتب سامي الزقم.ويستعرض الكتاب بصورة بانورامية الجرائم التي ارتكبها العثمانيين في حق دول وشعوب العالم، ومن بينها تلك التي ارتكبت قبل وخلال الحرب العالمية الأولى٬ وعلى رأسها إبادة الأرمن عندما قام الأتراك بعمليات إبادة لمئات القرى الأرمنية في مناطق شرق تركيا لتغيير ديمغرافية هذه المناطق.وأبرز هذه الجرائم ما نفذته تركيا في عام 1915 عندما قام العثمانيون بجمع المئات من أبرز الشخصيات الأرمنية في العاصمة إسطنبول٬ ثم إعدامهم في ساحات المدينة بالإضافة إلى القرى الأرمنية٬ ويقدر عدد ضحايا هذه المجازر من مليون إلى مليون ونصف شخص٬ من الأرمن الأبرياء في أبشع إبادة جماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلا حينذاك٬ فتمت ضمن خطة مدروسة٬ والإبادة واقع تاريخي موثق.كما يوضح الكتاب أنه من الضروري أن يتذكر أردوغان والبكائين على زوال خلافة آل عثمان ما ارتكبوا من مذابح وإبادة وتهجير ووقائع سلب وسرقة وجرائم اغتصاب في كل البلدان العربية٬ فالتاريخ التركي العثماني ممتلئ عن آخره بسيئات خلفها في أنحاء العالم الإسلامي. والعجيب أن أردوغان ينكر ذلك بل ويدافع عنه بشدة٬ متجاهلا أن الدولة التركية العثمانية الاستعمارية أهدت العالم الإسلامي إلى دول الاستعمار الأوروبي بأبخس الأثمان٬ وهو في أضعف الحالات وأقلها قدرة على المقاومة وأكثرها تخلفا وفقرا ومرضا.