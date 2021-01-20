بايدن يصل لقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قبل تنصيبه فى واشنطن

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قبل تنصيبه غدًا الأربعاء في العاصمة واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة.وذكرت الخبر قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في نبأ عاجل لها، مضيفة أن بايدن سيشارك في وقت لاحق في نصب تذكاري خصص لتكريم أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».