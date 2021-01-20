رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:10 ص
المنتخب الدانماركي
المنتخب الدانماركي
أ ش أ
طباعة
حسم المنتخب الدانماركي لكرة اليد صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31-21 في اللقاء الذي جمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من المونديال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أحفاد الفايكنج بنتيجة 15-10، وفشل طموح راقصي التانجو في هزيمة خبرات الدانمارك الكبيرة الذي وجه لاعبوه اليوم رسالة قوية لجميع المنافسين على اللقب بعد الأداء الرائع والمنظم وقوة التصويبات والانتشار الجيد وسرعة الهجوم والارتداد للدفاع.

ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الدنماركي حامل لقب البطولة الذي عزز بدايته القوية فى رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم الـ 27.

والتقى الدنمارك مع الأرجنتين قبل لقاء اليوم 7 مرات حقق فيها المنتخب الدنماركى 6 انتصارات وتعادل وحيد.

وتأهلت الأرجنتين والبحرين إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد تحقيق راقصب التانجو لانتصارين في أول جولتين على البحرين والكونغو، والأخير فشل في التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين.

موضوعات متعلقة

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لكتاب «حياة دون قلق» لــ ريوهو أوكاوا

صدور الطبعة الثالثة لكتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة»

من الأرشيف| نزار قباني: لا شعر حقيقي إلا بالخروج على القانون

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية