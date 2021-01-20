الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

حسم المنتخب الدانماركي لكرة اليد صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31-21 في اللقاء الذي جمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من المونديال.وانتهى الشوط الأول بتقدم أحفاد الفايكنج بنتيجة 15-10، وفشل طموح راقصي التانجو في هزيمة خبرات الدانمارك الكبيرة الذي وجه لاعبوه اليوم رسالة قوية لجميع المنافسين على اللقب بعد الأداء الرائع والمنظم وقوة التصويبات والانتشار الجيد وسرعة الهجوم والارتداد للدفاع.ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الدنماركي حامل لقب البطولة الذي عزز بدايته القوية فى رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم الـ 27.والتقى الدنمارك مع الأرجنتين قبل لقاء اليوم 7 مرات حقق فيها المنتخب الدنماركى 6 انتصارات وتعادل وحيد.وتأهلت الأرجنتين والبحرين إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد تحقيق راقصب التانجو لانتصارين في أول جولتين على البحرين والكونغو، والأخير فشل في التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين.