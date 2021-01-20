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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«السياحة» تعلن موقفها من المشاركة فى معرض «الفيتور» بـ مدريد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:18 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن مشاركة الوزارة في فعاليات معرض الفيتور الذي سيتم عقده في شهر مايو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الدعوة التى وجهها الوفد الإسبانى المشارك في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد والتى انتهت فعالياتها أمس الثلاثاء.

ومن المعروف أن معرض "الفيتور" للسياحة والسفر، يقام سنويا فى يناير من كل عام، إلا أن اللجنة المنظمة للمعرض، أعلنت تأجيل إقامته إلى شهر مايو 2021، بسبب فيروس كورونا، وستتم إقامته بشكل استثنائي خلال الفترة من 19 و23 مايو المقبل.

ويعد معرض "الفيتور" ثالث أكبر معرض سياحى فى العالم، والأكبر للدول الناطقة بالإسبانية، فى شبه جزيرة إيبيريـا "إسبانيا والبرتغال" وأمريكا اللاتينية، وقد شاركت وزارة السياحة والآثار المصرية فى دورته الـ40 التى أقيمت فى يناير من العام الماضى، كما يعد المعرض أكبر حدث سياحى فى إسبانيا حيث يزوره أكثر من 250 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

ويشارك فى معرض "فيتور" أكثر من 11 ألف شركة من 165 دولة سنويا، بالإضافة إلى تمثيلات رسمية من مختلف دول العالم، وتبلغ إيرادات المعرض نحو 330 مليون يورو سنويا.

واستقبلت المطارات المصرية من السوق الإسبانية قرابة 64 ألف سائح فى 2018، ثم ارتفع العدد إلى 100 ألف سائح فى 2019، وكان من المتوقع أن تزداد فى العام الماضى، ولكن حالت جائحة كورونا دون تحقيق ذلك.

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