محافظ مطروح يبحث مع شباب البرنامج الرئاسي مقترحات تطوير أداء التنمية المحلية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مع عدد من شباب البرنامج الرئاسى، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومديري الإدارات المعنية.واستعرض شباب البرنامج الرئاسي عددا من الرؤى والمقترحات في مجال تطوير أداء التنمية المحلية، وعرض كافة التحديات التى تواجه تحسين منظومة الأداء الحكومي، وكذلك طرح عدد من المبادرات الناتجة عن المناقشات والجلسات، وكيفية تطبيقها من خلال أسلوب علمى للارتفاء بمستوى أداء التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة، مع تفعيل المشاركة الايجابية للمواطن.وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنتائج الدراسات والمبادرات التى استعرضها الشباب، مع استغلال قدراتهم العلمية والعملية في استحداث تطبيقات إلكترونية تساعد في تحسين منظومة العمل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية وصولهم الى طرح الشكاوى والمقترحات التى من شأنها المساهمة في جهود التنمية وتطوير الأداء الحكومى في مجال التنمية المحلية، وكذلك التاكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من تجارب الشباب وأفكارهم خاصة التى تواكب التكنولوجيا الحديثة وأهمية تطبيقها، وبما يساعد في إصدار تقارير لصانع القرار يستطيع من خلالها إصدار القرارات للمساهمة في خطوات التنمية مع وصول الخدمات إلى جميع أبناء المحافظة.