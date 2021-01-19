شوارع شبه خالية من المارة مع إرتفاع كثافة الأمطار فى الغربية

ارتفعت كثافة الأمطار على مراكز محافظة الغربية، كما زادت سرعة الرياح وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الغربية من المحافظة.وتحولت الشوارع إلى برك من المياه والطين، وأصبح الخروج من المنازل أشبه بالمستحيل، حيث خلت الشوارع من المارة وتحولت أغلب مدن المحافظة لتشبه مدن الأشباح.وكان عدد من قرى ومدن محافظة الغربية، قد تعرض لسقوط أمطار رعدية، بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والتي بدأت بأمطار متوسطة ثم تحولت إلى غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.