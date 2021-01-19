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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين كوبيش ممثلا خاصا للأمم المتحدة بليبيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:21 م
يان كوبيش
يان كوبيش
وكالات
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رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بتعيين يان كوبيش ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا (أونسميل) وأبدى استعداده لدعم الممثل الخاص الجديد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن تعيين كوبيش ممثلا أمميا في ليبيا يأتي بعد شغور طويل في هذا المنصب معربا عن شكره للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز على جهودها خلال الأشهر الماضية "الحاسمة".

وأكد أنه يرحب بقيادة قوية للوساطة الأممية لمواصلة التقدم نحو حل سياسي ودائم للأزمة في ليبيا بقيادة الليبيين باعتبار ذلك الطريق الوحيد نحو حل نهائي للأزمة يضمن تحقيق الانتقال والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل عن كثب مع كوبيش وفريقه الجديد بشأن ليبيا معربا عن استعداده لمواصلة تقديم الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء أمس الإثنين تعيين كوبيش ممثلا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك وأبدى امتنانه "للقيادة الفائقة" التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

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