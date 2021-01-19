التخطيط: الانتهاء من محور كوبرى قوص بتكلفة 1.5 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع محور كوبرى قوص على النيل بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، لافته إلى أن المشروع بدأ تنفيذه يناير 2018 حتى يناير 2021.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى ربط شرق النيل بغربه من خلال إنشاء كوبرى على النيل عند مدينة قوص بمحافظة قنا، ويبلغ حجم المخصصات التي رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالي 2019-2020 حوالى 210 مليون جنيه أنفق منها 171.7 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر الماضي بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 81%.