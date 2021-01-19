ترامب مودعا المنطقة: اتفاقيات السلام بداية لشرق أوسط جديد

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقيات السلام التي رعتها إدارته بالمنطقة تشكل بداية لشرق أوسط جديد.وأكد ترامب في بيان وداعي بعد انتهاء ولايته الرئاسية اليوم، أن إدارته أنجزت سلسلة اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط ستعيد تشكيل المنطقة.وشدد ترامب على أنه نجح خلال الأربع سنوات من حكمه في إعادة بناء قوة أمريكا داخليا وريادتها القيادية في الخارج.وأعرب الرئيس المنتهية ولايته عن أمله من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن بأن تبقي أمريكا آمنة ومزدهرة، قائلا إن المشروع الذي أطلقه هو مجرد بداية لما هو قادم.