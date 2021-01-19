جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قصفا عنيفا ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتمركز الدبابات بالقرب من حدود القطاع المحاصر، كما حلقت الطائرات بكثافة في أجواء غزة.وأُطلق صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، سقط في إحدى المناطق المفتوحة، ومن ثم لم تطلق صافرات الإنذار.وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، دون رد من الجيش الإسرائيلي، بعد أن اثبتت التحقيقات أن عملية الإطلاق بسبب الطقس السيء.