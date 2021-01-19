رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال ينفي مصرع مئات من جنودها أثناء القتال في أثيوبيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:54 م
وزير الإعلام الصومالي
وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوكر دبى
أ ش أ
طباعة
نفى وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوكر دبى ما تردد عن مصرع مئات من الجنود الصوماليين أثناء القتال إلى جانب الجيش الأثيوبي ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، مؤكدا أن إثيوبيا لم تطلب أي جنود من الصومال.

وفي معرض رده على ما تردد فيما يتعلق بهذا الشأن، قال إنها مجرد شائعات "ونحن نؤكد أن هذه الأنباء كاذبة وليست حقيقية".

وأضاف قائلا "سبق ترديد دعاية مماثلة في الماضي بأن جنود صوماليين شاركوا في القتال في ليبيا وأذربيجان، وقد تأكد أن تلك الدعاية كانت كاذبة".

يذكر أن هذا النفي يأتي ردًا على ما ذكره نائب رئيس وكالة الأمن والمخابرات الصومالية السابق عبدالسلام يوسف جوليد بأن أكثر من 370 جنديا صوماليا لقوا مصرعهم أثناء القتال في إقليم تيجراي خلال شهر نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات أثارت الشعور بالخوف عبر أنحاء الصومال، حيث أعربت كثير من العائلات عن قلقها بشأن أقاربها الذين يخدمون في الجيش الوطني الصومالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بالفوز على الجونة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

من الأرشيف| نزار قباني: لا شعر حقيقي إلا بالخروج على القانون

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب