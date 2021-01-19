ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل تنصيب بايدن

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في وول ستريت، في ظل انتظار الأسواق تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5 % (ما يعادل 160 نقطة) إلى 30970 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8 % (ما يعادل 109 نقاط) إلى 13107 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6 % (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3790 نقطة.