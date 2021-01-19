سعد لمجرد: محمد رمضان «وحش الشاشة» وهذه حقيقة علاقتي به

نفى المطرب المغربي سعد لمجرد كل الأخبار التي قالت إن علاقته يسودها الفتور مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه سمع بهذا الخبر وقرأه وفضّل عدم الرد.وقال لمجرد، خلال لقائه مع the insider بالعربي إن فكرة الفيلم الذي أعلن عنه مع محمد رمضان خلال حفلهما العام الماضي في دبي ما زالت قائمة، لكن الظروف التي مر بها العالم أجلت كل المشاريع وللآن لا يوجد أي ورق مكتوب.وعبر سعد عن اعجابه بما يقدمه رمضان، لافتًا إلى أنه يحترم فكره وينتظر مسلسلاته كل عام ووصفه بوحش الشاشة، مضيفًا أن رمضان اختار أن يقدم شيئًا معينًا ولديه جمهور لهذا اللون والدليل نجاح ديو "إنساي" الذي جمعهما معًا.