7 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو حمص لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.والمصابون هم كل من: "منصور صابر محمد، 30 عامًا، عبد القوى عبد الناصر، 34 عامًا، مجدى حسن على، 33 عامًا، محمود سامى ذكى، 24 عامًا، عبد الرحمن جلال طلعت، 24 عامًا، يسرى حسن عاشور، 52 عامًا، رضا شرف على، 45 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.