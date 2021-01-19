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عالم

محلل تونسي: من الصعب مقارنة الاحتجاجات بالثورة منذ 10 سنوات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 م
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
آية حسني
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أعتبر الكاتب السياسي والمحلل التونسي مهدي عبد الجواد، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة، والتي ضاعفتها جائحة كوفيد-١٩ وراء الاحتجاجات التونسية.

وقال عبد الجواد، في تصريحات لـ"الدستور": "كان الانفجار الاجتماعي متوقعا، فقد حذرت المركزية العمالية منه منذ مدة طويلة، وأشارت عمليات عبر آراء أجريت مؤخرا إلى كون أكثر من ٨٥% من التونسيين يشعرون باليأس والإحباط"، لافتا إلى أن هذه الأجواء استقبل بها الشباب التونسي في الأحياء والجهات المهمشة الذكرى العاشرة للثورة التونسية.

وتابع: "ثورة جلبت كل شيء للنخب السياسية والأحزاب ولم يتغير شيء في حياة من قام بها"، موضحا أن الدعوات للتظاهر انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي وفي محافظات تونس الداخلية التي انطلقت منها الثورة قبل عشر سنوات.

أضاف: "والجدير بالذكر أن هذا الشباب المهمش ظل طيلة هذه الفترة يراوح مكانه بين الأمل والخيبة في كل انتخابات تجري في تونس"، مؤكدا أن خطاب رئيس الجمهورية الشعبوي، زاد من الاحتجاجات.

ولفت إلى أن خطاب قيس سعيد، يدعو إلى فرض نظام قائم على شعار "الشعب يريد" دون تخصيص ولا تفصيل في إذكاء هذه الاحتجاجات، قائلا: "فالرئيس سعيد يرفض التعامل مع الأحزاب ومع البرلمان وهو في قطيعة فعلية معها حتى أنه قال إنه "قادم من كوكب آخر" في تعبير ساخر على اختلافه الجوهري على أغلب الفاعلين السياسيين".

وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن لذلك بدت هذه التحركات قوية ضد كامل المنظومة، وتخللتها أعمال نهب وتخريب طالت مقار البنوك والبريد والمغازات، منوها بأنه رغم القبضة الأمنية القوية فإن الاحتجاجات توسعت حتى في مناطق معروفة بهدوئها.

واستكمل: "وانقسمت المواقف من التحركات بين مدين ومرحب. على أن أغلب المواقف ومنها موقف السيد المشيشي بدت متفهمة لحالة الغضب الشبابية ومطالب المتظاهرين المشروعة، لكن إجماعا حاصلا أيضا على ضرورة أن تكون المظاهرات في النهار حتى لا يتم استغلالها في عمليات التخريب".

واختتم السياسي التونسي تصريحه قائلا: "ورغم حدة الاحتجاجات فإنه من التعسف مقارنتها بما حصل في تونس قبل عشر سنوات. فالديمقراطية التونسية اليوم قوية ولها قدرة على امتصاص هذه الأزمة الحادة. وحتى بعض الدعوات المتطرفة خاصة من القوى اليسارية التي تبشر بثورة ثانية تبدو غير ذات قيمة".

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