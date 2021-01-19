351 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان سجل 351.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 473.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 122.3 مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لبنان بلغت 242.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020 مقابل 378.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فيما ارتفعت الواردات من لبنان لـ 108.5 مليون دولار مقابل 94.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.