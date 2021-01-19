249 إصابة بكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104341 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 70933 حالةً.