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مصر

تنشيط السياحة توزع الهدايا التذكارية على الفرق المشاركة ببطولة كرة اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:31 م
الفرق المشاركة ببطولة
الفرق المشاركة ببطولة كرة اليد
رامى حسين
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قامت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية على أعضاء الفرق المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١، فى إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، واستغلال هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية.

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى قيام الهيئة بتقديم هدايا رمزية وتذكارية تحمل شعار مصر للفرق الرياضية المشاركة في البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للفرق ترحيبًا بهم علي أرض مصر.

وأضاف أنه تم ارسال هذه الهدايا إلى الفندق الذي يقيمون به مع اتباع كافة الاجرءات الاحترازية المتبعة مع الفرق.

كما أكد على حرص الوزارة على استغلال مثل هذه الأحداث والفعاليات للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية وإرسال صورة إيجابية عن مصر في الخارج وعن قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى.

وفي سياق متصل، زار اليوم الثلاثاء أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة اليد المشارك في هذه البطولة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وزار أعضاء منتخبي سويسرا، واليابان لكرة اليد والمشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم.

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