ترامب في خطاب الوداع: خلقت أعظم اقتصاد بتاريخ العالم

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه الرئيس الأول منذ عقود الذي لم يزج بالولايات المتحدة بحروب جديدة.وأكد ترمب في بيان وداعي بعد انتهاء ولايته الرئاسية اليوم أن إدارته بنت أعظم اقتصاد بتاريخ العالم، مشيرا إلى أن الاعتداء الذي طال مبنى الكونجرس "الكابيتول" منذ أيام روع الأمريكيين.وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أنه نجح بتوحيد العالم أكثر من أي وقت مضى بمواجهة الصين.ودعا دونالد ترامب الأمريكيين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن والذي سيتولى رئاسة البلاد رسميا خلال ساعات.