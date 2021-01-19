«الأمم المتحدة» تدين مقتل اثنين من حفظة السلام في أفريقيا الوسطى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مقتل اثنين من حفظة السلام من المغرب وجابون، في كمين استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مناشدًا السلطات الوطنية التحقيق في هذه الحوادث وتقديم الجناة للعدالة.وقال جوتيريش في بيان للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، خالص تعازيه لأسر حفظة السلام ولشعبي غابون والمغرب وحكومتيهما.وأعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية والدخول في حوار لدفع العملية السياسية قدمًا، والحفاظ على المكاسب الهشّة، وتحقيق تطلعات البلاد إلى سلام دائم.