روسيا ترحب بقرار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فلسطين

رحبت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء بقرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة على مراحل.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان هذا الموقف جاء خلال اجتماع عقده مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع مبعوث الرئيس الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.وأضاف أن بوغدانوف رحب بقرار السلطات الفلسطينية اجراء انتخابات المجلس التشريعي في الـ22 مايو المقبل والانتخابات الرئاسية في الـ31 من يونيو المقبل وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الـ21 من أغسطس المقبل.ونقل البيان عن بوغدانوف أن من شان نجاح هذه الفعاليات الديموقراطية أن يشكل عنصرا حاسما في الجهود الرامية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية.وأكد بوغدانوف وفقا للبيان استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهود البناءة بما في ذلك تنظيم لقاء فلسطيني لممثلي القوى الفلسطينية في موسكو.