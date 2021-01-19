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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أغاثون يواصل حلقات برنامج «التعليم والعقيدة» الأسبوع المقبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:26 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
تريزة شنودة
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يواصل الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة، الأسبوع المقبل تقديم حلقات برنامجه الأسبوعي "التعليم والعقيدة".

واعتذر نيافته اليوم عن تقديم حلقة جديدة من البرنامج، نظرًا لتزامنها مع احتفالات عيد الغطاس المجيد، ويحرص خلال حلقات البرنامج على تقديم موضوعات تخص العقيدة الأرثوذكسية أسبوعيًا.

وتحتفل الكنائس، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، القبطية الأرثوذكسي ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.

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