23608 إصابات بكورونا في فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء 23608 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للاصابات ارتفعت الى 2938333 اصابة.واضاف البيان ان السلطات الصحية سجلت 441 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 71342.وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اعلن الخميس فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل.واجازت السلطات الصحية الفرنسية استخدام لقاحي شركة (فايزر) وشركة (موديرنا) المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث رصدت الحكومة الفرنسية 1.5 مليار يورو (1.82 مليار دولار) ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021 لضمان مجانية اللقاح.